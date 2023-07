Testamento de Berlusconi: quem herda a fortuna?

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Chegou a hora da verdade – quem ficou com o quê no testamento de Silvio Berlusconi? Os pormenores sobre a forma como o bilionário magnata italiano dividiu os seus bens foram tornados públicos esta quinta-feira, depois de ter sido aberto o testamento do antigo primeiro-ministro, que morreu a 12 de junho. A primeira leitura, contudo, foi na quarta-feira, 5 de julho, na presença de dois advogados que representam os filhos.