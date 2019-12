Thiago Motta despedido do Génova dois meses após a chegada

O italo-brasileiro Thiago Motta foi este sábado demitido do comando técnico do Génova, deixando o emblema no último lugar da Serie A apenas dois meses depois de ingressar no clube.

No seu sítio oficial na Internet, o lanterna-vermelha do campeonato transalpino anunciou a saída do técnico de 37 anos, que cumpria a sua primeira experiência como treinador, e a sua substituição por Davide Nicola, de 46.

O ex-jogador de FC Barcelona, Inter de Milão e Paris Saint-Germain deixa o Génova no 20.º lugar do campeonato, com 11 pontos, após 17 jornadas.

Thiago Motta tinha sido nomeado em 22 de outubro, numa altura em que o Génova seguia no 19.º e penúltimo posto, com cinco pontos, tendo somado uma vitória, três empates e cinco derrotas, em nove jogos.



O novo técnico do clube, Davide Nicola, tem 46 anos e orientou a Udinese na primeira metade da época passada.