Thiago Motta vai treinar italianos do Spezia

O antigo internacional italiano Thiago Motta vai orientar o Spezia nas próximas três temporadas, naquela que será a terceira experiência como treinador, anunciou esta quinta-feira o emblema da liga transalpina de futebol.

O ex-médio de FC Barcelona, Génova, Inter de Milão e Paris Saint-Germain sucede a Vincenzo Italiano, que deixou o clube para treinar a Fiorentina, também da Serie A.

"Estou verdadeiramente feliz por estar aqui e orgulhoso da confiança colocada em mim pela família Platek, pelo diretor Pecini e por todo o clube. Mal posso esperar para começar esta nova aventura e conhecer os adeptos do Spezia, que sempre se destacaram pela sua paixão", começou por dizer o ex-médio internacional, citado no sítio oficial do Spezia.

E acrescentou: "Quero transmitir as minhas ideias aos rapazes, entreter os nossos adeptos e dar, todos os dias, o máximo para alcançar os nossos objetivos".

Depois de terminar a carreira como jogador na época 2017/2018, ao serviço dos franceses do Paris Saint-Germain, o ex-futebolista nascido no Brasil iniciou a experiência como treinador no ano seguinte, na equipa sub-19 dos parisienses. Em 2019/20, teve o primeiro contacto com um conjunto sénior, quando assumiu os também transalpinos do Génova em apenas 10 encontros.

Na época passada, o Spezia concluiu a Serie A no 15.º lugar, com 39 pontos.