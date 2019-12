Thiago Silva deixa mensagem enigmática no Twitter

Live surpresa hoje? Será? — Thiago Silva (@tsilva3) December 27, 2019

Thiago Silva, central do PSG, publicou uma mensagem enigmática na rede social Twitter, na qual dizia: "Live surpresa hoje? Será?" Como foi escrita antes de a contratação de Zlatan Ibrahimovic ter sido oficializada pelo AC Milan, o jogador brasileiro podia estar a referir-se ao regresso do ex-companheiro de equipa a Itália.No entanto, os adeptos rossoneri pediram logo o regresso do central, de 35 anos, "a casa", ou seja, ao AC Milan, de forma a reencontrar-se com o amigo sueco.Thiago Silva termina contrato com os campeões franceses em junho de 2020 e caso o PSG pretenda ganhar algum dinheiro com o jogador pode aceitar propostas para este abandone o clube, já em janeiro.