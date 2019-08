Tiago Fernandes elogia Rafael Leão: «Faz-me lembrar Ronaldo»

Tiago Fernandes deixou em entrevista ao ‘Tuttosport’ elogios a Rafael Leão, jogador do Milan e que foi treinado pelo agora treinador do Estoril nos juniores do Sporting. "É um avançado nato que me lembra o Ronaldo ‘Fenómeno’ pela velocidade, técnica e qualidade de finalização. Ainda tem de melhorar o jogo aéreo, mas posso garantir que pode decidir um jogo sozinho. Tem qualidade para o Real Madrid ou Barça."