Tiago Pinto distinguido como o melhor gestor do mercado de transferências em Itália

Tiago Pinto recebeu o prémio de melhor gestor do mercado de transferências em Itália no Football Summit Awards, evento que decorreu esta terça-feira. O diretor-geral da Roma, antigo diretor de futebol do Benfica, foi responsável pelas contratações de Paulo Dybala, Nemanja Matic, Gini Wijnaldun, Zeki Celik e Andrea Belotti para a equipa italiana esta época.O Footbal Summit Awards é um evento que distingue os agentes do futebol italiano que contribuem com talento para o crescimento e engrandecimento da indústria do futebol.