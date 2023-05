Tiago Pinto e o futuro de Mourinho: «Se tudo o que dizem fosse verdade, não poderíamos comer juntos»

Tiago Pinto foi instado a comentar o futuro de José Mourinho, atual técnico da Roma, que tem sido insistentemente colocado no radar do Paris Saint-Germain para a próxima temporada. O diretor-geral dos romanos explicou assim como vê toda a situação."Mesmo que falemos muito sobre tantas coisas, se acreditassem em tudo o que é dito, não poderíamos viver juntos todos os dias. Almoçamos juntos todos os dias e, se tudo o que eles dizem fosse verdade, não poderíamos comer juntos. Sobre o futuro, há momentos e lugares certos para falar sobre isso. Hoje não é o lugar certo", elucidou aos microfones da DAZN.O dirigente português, de 38 anos, ressalvou os feitos de Mourinho, que levou a Roma à segunda final seguida de uma competição europeia: a Liga Europa."Mourinho merece respeito. Conquistou cinco título europeus na sua carreira, oito finais europeias e 12 meias-finais. Chegámos duas vezes a uma final europeia em dois anos, apesar de termos encontrado muitas dificuldades. No que me diz respeito, estou orgulhoso pelo que fizemos. São os que falam de Mourinho de forma negativa enquanto nós estamos orgulhosos dos progressos feitos e também da sua liderança", vaticinou Tiago Pinto.