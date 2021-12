Tiago Pinto e o novo desaire da Roma: «Sete derrotas é muito e nenhum de nós o esperava»

Tiago Pinto abordou o momento da Roma após mais uma derrota dos giallorossi, desta feita em casa, ante o Inter Milão. O general-manager do futebol dos romanos deixou claro que os "jogadores estão 100 por cento confiantes no trabalho que Mourinho está a fazer" mas vincou que não esperava tantos desaires nesta fase da temporada."Sete derrotas são muitas, nenhum de nós o esperava. É nas dificuldades que as ideias devem ser consolidadas. Tenho certeza que no final da temporada atingiremos os nossos objetivos. Não tenho a menor dúvida que Mourinho é o treinador para um projeto a longo prazo. É claro que hoje somos influenciados por números e derrotas. Se olharmos para a evolução dos jogadores, as mudanças darão frutos. Também aconteceu no passado com muitas equipas que passaram por momentos difíceis, mas temos de estar unidos e levar as nossas ideias adiante", deixou claro Pinto após o 0-3 ante os interistas "Os adeptos devem ser a nossa inspiração, temos de trabalhar mais para os orgulhar. Tivemos tantas dificuldades e nos últimos dois jogos tivemos 6 a 7 jogadores titulares ausentes. Mourinho continuará a tirar o melhor em cada um dos nossos jogadores", prometeu o dirigente romano.