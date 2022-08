Tiago Pinto: «Quando trouxemos Mourinho sabíamos no que nos estávamos a meter»

Tiago Pinto foi instado sobre as hipóteses da Roma no título nacional italiano já esta temporada mas não quis elevar as expectativas. O diretor-geral dos giallorossi quer os pés no chão de todo o grupo depois das contratações sonantes de Dybala, Wijnaldum e da iminente chegada de Andrea Belotti."Acho que quando trouxemos Mourinho sabíamos no que nos estávamos a meter. Tal como fizemos na temporada passada, queremos sempre melhorar. Não devemos ter medo de dizer que estamos muito longe daquelas equipas que lutaram pelo Scudetto nos últimos anos. Por isso, o nosso foco deve ser ficar cada dia mais fortes. O Mourinho empolga toda a gente para esse objetivo e estamos no caminho certo. É muito cedo para falar sobre o Scudetto", garantiu à DAZN, antes do embate com a Juventus