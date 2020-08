Tommaso Berni deixa o Inter sem jogar

Foram seis anos sem qualquer minuto de competição, mas em que foi admoestado com dois cartões vermelhos. Tommaso Berni vê, assim, terminada a passagem pelo Inter, numa das carreiras mais curiosas... apesar de raramente jogar. Aos 37 anos, o guarda-redes leva 19 épocas como profissional. Dessas, fez duas temporadas e meia como titular: duas no Ternana (entre 2004 e 2006) e metade de uma época no Salernitana, emprestado pela Lazio (2009). Fora isso, o guardião realizou um total de 24 jogos em 16 anos e meia! Mesmo assim, passou por clubes como a Lazio, a Sampdoria, o Torino, o Inter e, em 2011/12, chegou mesmo a alinhar pelo Sp. Braga, onde fez cinco partidas e foi suplente de Quim nas restantes.

A hierarquia foi sempre clara, desde que se juntou aos nerazzuri em 2014, com Handanovic a destacar-se como rei e senhor da baliza. Mas a positiva influência de Berni no balneário levou a que continuasse ano após ano. Apesar de não ter feito um único minuto, conseguiu o feito de ser expulso, por protestos, em duas ocasiões. Como recompensa, recebeu 200 mil euros por temporada ao longo dos anos passados em Milão, onde chegou a jogar nas camadas jovens. Fica agora a dúvida. Será o fim da linha, ou há mais alguma equipa a precisar de um guarda-redes suplente? Esse é certamente o estatuto impresso no currículo vitae...