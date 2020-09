Torino anuncia caso positivo de covid-19 no plantel

O Torino revelou esta terça-feira que um jogador do plantel testou positivo à Covid-19, depois da ronda de testes realizada a todos os jogadores e respetivos elementos do clube.





O clube garantiu, em nota no site oficial, que o futebolista infetado não foi opção do técnico Marco Giampaolo para o encontro frente à Fiorentina disputado no sábado e acrescenta que o mesmo se encontra assintomático e em isolamento domiciliário, ainda que sob o olhar atento da equipa médica do emblema de Turim.O próximo desafio do Torino está agendado para sábado frente à Atalanta, em jogo da 2.ª jornada da Serie A.