Torino avança para 'quartos' da Taça de Itália, após afastar Génova nos penáltis

O Torino apurou-se esta quinta-feira para os quartos de final da Taça de Itália de futebol, ao eliminar em casa o Génova nas grandes penalidades (5-3), depois de uma igualdade a um golo.

No desafio dos 'oitavos', o avançado Andrea Favilli (14) adiantou os 'rossoblu' no Estádio Olímpico, vantagem que durou apenas nove minutos, altura em que o defesa transalpino Lorenzo De Silvestri restabeleceu a igualdade que durou até ao final do prolongamento, fase em que os locais jogaram com menos uma unidade, face à expulsão do médio francês Meite (105+1).

No desempate por grandes penalidades, foi o guarda-redes Salvatore Sirigu a brilhar entre os postes ao defender o remate de Radovanovic, para depois Berenguer bater o decisivo penálti.

O adversário do Torino na próxima fase vai sair do encontro entre AC Milan e Spal.