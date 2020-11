Torino consegue primeira vitória na Serie A na deslocação a Génova

O Torino alcançou esta quarta-feira o primeiro triunfo na Serie A, ao vencer no Estádio do Génova, por 2-1, num encontro em atraso da 3.ª jornada, que ficou decidido ainda no primeiro tempo.

O resultado começou a desenhar-se à passagem do minuto 10, quando o médio sérvio Sasa Lukic aproveitou o mau corte de cabeça do defesa adversário para se isolar e atirar de primeira para o fundo das redes, uma vantagem que foi dilatada, graças a um golo na própria baliza de Luca Pellegrini (26).

No período de descontos do segundo tempo, os anfitriões encurtaram distâncias pelos pés do avançado Gianluca Scamacca (90+4).

Após concluídas seis jornadas, a formação de Turim mantém-se em zona de despromoção, no 18.º posto, agora com quatro pontos, menos um do que o Génova, 15.º, que não vence desde a primeira ronda.