Ex-Benfica marca golaço e ajuda Torino a avançar na Taça de Itália

O Torino venceu esta terça-feira em casa o Cittadella, por 4-0, na segunda ronda da Taça de Itália, garantindo um lugar nos 'oitavos', onde vai defrontar o AC Milan, do internacional português Rafael Leão.

O sérvio Nemanja Radonjic, que atuou no Benfica por empréstimo do Marselha na última época, inaugurou o marcador aos 21 minutos, com um remate do meio da rua. Os restantes golos da formação de Turim foram marcados no segundo tempo, por intermédio de Pellegri (55'), Schuurs (76') e Zima (80').

Com a vitória sobre o emblema da segunda divisão, o Torino, que já não vence na Serie A há cinco jogos (11.º classificado com 11 pontos), assegurou a passagem aos oitavos de final da Taça transalpina, contando com o AC Milan como adversário, num jogo agendado para 11 de janeiro de 2023.