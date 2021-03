Torino 'vira' de 2-0 para 3-2 na receção ao Sassuolo e sai da zona de descida

O Torino perdia ao intervalo por 2-0 na receção ao Sassuolo, mas conseguiu vencer por 3-2 graças a um golo aos 90+2 minutos, em jogo em atraso da 24.ª jornada da Liga italiana.

Um 'bis' de Berardi, aos seis e 38 minutos, permitiu aos visitantes controlarem a partida no primeiro tempo, mas as substituições ofensivas na equipa da casa deram frutos no último quarto de hora da partida, com Zaza a fazer o 2-1 aos 77, cinco minutos depois de entrar.

Mandragora acabou por empatar para a formação de Turim na recarga de um remate, aos 87, com Zaza a tornar-se em herói, aos 90+2, dando a primeira vitória em casa da equipa de Turim esta época, à 13.ª tentativa.

O resultado permite sair da zona de descida, chegando aos 22 pontos no 17.º posto, um ponto acima da 'linha de água', mas ainda com menos um jogo para os rivais mais diretos.

Do lado do Sassuolo, novo desaire impede o emblema de se aproximar dos lugares europeus, seguindo no oitavo lugar, com 39 pontos.