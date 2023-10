Totti e a 'emigração' para a Arábia Saudita: «Nunca imaginaria dar um passo desses»

Francesco Totti fez toda a carreira na Roma e não deixa de reconhecer que o futebol evoluiu noutro sentido. Atualmente já são poucos (ou nenhuns) os futebolistas que passam uma vida no mesmo clube, ainda para mais quando são aliciados pelos milhões dos clubes árabes."A diferença entre este futebol e o meu é que antes havia mais paixão, mais amor pela equipa, mais vontade de estar no mesmo clube e de o respeitar. Agora os rapazes vão para onde lhes pagarem mais", reconheceu o antigo jogador, de 47 anos, numa entrevista ao jornal espanhol 'Marca'.Quando confrontado com a transferência do jovem espanhol Gabi Veiga, de apenas 21 anos, para o Al-Ahli, Totti não deixou de dizer o que pensa. "Eu nunca imaginaria dar um passo desses na minha carreira, mas como já disse, agora pensa-se noutras coisas que não o futebol puro. Não critico."