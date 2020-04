Totti e Cannavaro são unânimes: «Buffon vai jogar até que o obriguem a parar»

Francesco Totti e Fabio Cannavaro são dois dos melhores jogadores italianos dos últimos tempos, mas que já penduraram as chuteiras. Numa conversa no Instagram os dois campeões do Mundo puseram-se a falar de um companheiro seu contemporânio em termos futebolísticos, que ainda joga e que parece não querer parar.





Trata-se de Gianluigi Buffon, guarda-redes da Juventus, de 42 anos, que tem contrato com os bianconeri até 2021 e que já se mostrou disponível para uma possível renovação do vínculo."Digo-te, o Gigi quer jogar até aos 50. Mas ele pode jogar por mais duas ou três épocas", considerou Totti, ex-capião da Roma, de 43 anos.O antigo defesa concorda. "Sabes como é, ele não vai quer parar, mas vão ter de o obrigar a parar, o que é diferente", atirou Cannavaro, de 46 anos.Buffon regressou à Juventus na época passada, depois de uma época no PSG, e em Turim tem sido suplente de Wojciech Szczesny. Esta época esteve em 11 encontros, entre Serie A, Liga dos Campeões e Taça de Itália. Encaixou 9 golos e não sofreu em três jogos.