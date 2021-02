Totti critica gestão da Roma e dá exemplo do Benfica e de Rui Costa

Francesco Totti, eterno capitão da Roma, que há algum tempo abandonou o cargo de diretor desportivo no clube em que passou toda a sua carreira desportiva, criticou o modelo de gestão adotado pelos responsáveis.





"Os donos são estrangeiros, assim como o treinador e o diretor desportivo. Colocar uma pessoa competente, que conhece a Roma e é da Roma seria o melhor para atuar como um intermediário entre o clube e a equipa... É uma coincidência que todos os grandes ex-jogadores não ingressem em clubes? É uma coincidência? Se tivesse uma equipa de futebol chamaria muitos ex-jogadores e colocava-os em várias posições da estrutura. Quem já jogou sabe sobre futebol. O Rui Costa está a fazer isso. Tem feito coisas boas no Benfica? Sim, eu sei! Disse-me o Tiago (Pinto), é o número dois, lá", revelou numa entrevista difundida pelo 'Corriere dello Sport'.O ex-internacional italiano foi duro com a equipa orientada por Paulo Fonseca e acabou por dar o exemplo do Benfica para explicar aquilo que mudaria na Roma.