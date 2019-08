Totti sobre Paulo Fonseca: «Os adeptos estão com ele»

Francesco Totti, glória da Roma, deixou elogios a Paulo Fonseca, treinador português que orienta os romanos, e defende-o das criticas de que foi alvo após a ronda inaugural da Serie A, na qual a Roma empatou a três, em casa, com o Génova. "Tem de continuar com o seu trabalho e esquecer tudo o que se passa cá fora. Os adeptos estão com ele, porque ele fez de tudo para vir para aqui e vai procurar levar o clube ao topo. Pelo que sei, para além de ser uma excelente pessoa, também é um ótimo treinador com ideias certas. Devemos todos apoiá-lo", revelou o eterno capitão da Roma, em entrevista à Sky Sports.





Mas, apesar dos elogios, Totti não espera que a equipa reapareça na luta pelo título italiano já esta temporada, antecipando uma corrida a três. "A Juve é sempre a equipa a abater, porque têm um plantel muito forte. Mas, o Inter Milão e o Nápoles estão fortes este ano, reforçaram-se bem. Prevejo um campeonato diferente dos anteriores. Para mim, as primeiras três posições estão definidas, mas tudo pode acontecer. A Juventus vai ganhar, mas com mais dificuldades. A Roma? Infelizmente vão lutar pelo quarto lugar. É esta a realidade", destacou.