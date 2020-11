Totti venceu luta contra a Covid-19 mas assume: «Passei muito mal»

Francesco Totti testou positivo à Covid-19 no início do mês e já está recuperado. O antigo internacional italiano recorreu às redes sociais para alertar a sociedade para os perigos do novo coronavírus.





"Olá a todos. Como sabem, não tenho estado bem nas últimas semanas. Agora estou melhor e recuperado, posso dizer que tive Covid e passei muito mal. A febre não baixava, a saturação de oxigénio ia baixando e as forças diminuíram", começou por escrever a lenda da Roma, no Instagram, que revela ter desenvolvido uma pneumonia."O diagnóstico foi um golpe no coração: pneumonia bilateral. Consegui curar-me em casa durante longos 15 dias graças à rapidez do diagnóstico e quero agradecer aos que estiveram perto de mim", acrescentou.Apesar dos momentos atribulados Totti, que em outubro viu o pai falecer vítima da Covid-19 , diz que "o Covid pode ser derrotado com as devidas precauções e indicações."