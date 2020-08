«Traidor? Não me arrependo, disseram o mesmo de Ronaldo»

Gonzalo Higuaín trocou o Nápoles pela Juventus em 2016, numa transferência que ainda hoje dá que falar. O avançado argentino, que continua a ser persona non grata em Nápoles, diz que não fez nada que outros não tenham já feito, comparando-se a Cristiano Ronaldo.





"Traidor, eu? Não me arrependo de ter assinado pela Juventus. Quantos jogadores foram do River Plate para o Boca Juniors, do Inter para o AC Milan? Disseram o mesmo sobre Ronaldo, Pirlo e muitos outros. Faz parte do futebol", afirmou Higuaín à Fox Sports.Quanto ao futuro, Higuaín afirma estar com grandes expectativas sobre o trabalho que Andrea Pirlo irá desenvolver na Juventus, não fechando a porta a outros campeonatos."No futuro poderei ir jogar na MLS, tal como muitos outros jogadores. Mas agora estou na Juventus, ainda tenho um ano de contrato. Vamos ver o que acontece. Dentro de cinco dias voltaremos aos treinos e veremos como será. Com o novo treinador, certamente haverá uma dinâmica diferente", afirmou o avançado de 32 anos.