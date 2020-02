Transferência de Viviano para o Inter Milão caiu

Quando tudo parecia indicar que Emiliano Viviano estaria de regresso ao ativo para assinar pelo Inter Milão, eis que um volte-face o voltou a tornar nos corredores do desemprego. A situação foi esta sexta-feira confirmada pelo empresário do guarda-redes ex-Sporting, numa declaração na qual assumiu entender a posição do emblema milanês"O acordo foi claro desde o começo: ninguém nos prometeu nada. O clube teve alguns problemas com a lesão do Handanovic, mas depois de avaliar a situação decidiu continuar com os guarda-redes que já tinham. Ficamos contentes por ter chamado a atenção do Inter e agradecemos pelo interesse. O Emiliano foi um dos protagonistas do SPAL na época passada e continuar a treinar à espera de um novo desafio", declarou Claudio Vigorelli, ao 'Tuttomercatoweb'.Desta forma, mesmo com Handanovic lesionado, o Inter Milão não irá ao mercado e manterá a sua confiança em Daniele Padelli, Tommaso Berni e Filip Stankovic. Quanto a Viviano, de 34 anos, terá de continuar em busca de clube para prosseguir carreira...