Treinador de guarda-redes de Patrício 'visa' Fernando Santos: «O melhor guarda-redes português»

Nuno Santos, treinador de guarda-redes da Roma, tirou uma foto com Rui Patrício após triunfo na casa da Sampdoria deixando implícita uma crítica a Fernando Santos sobre a titularidade da baliza da Seleção Nacional."O melhor guarda-redes português", escreveu Nuno Santos, que faz parte da equipa técnica de José Mourinho, numa mensagem publicada através da conta pessoal de Instagram.Recorde-se que, frente a Turquia e Macedónia do Norte, Fernando Santos optou por dar a titularidade a Diogo Costa (FC Porto), ao invés do que havia feito em toda a qualificação para o Mundial'2022, com Patrício a ser o dono da baliza na altura.