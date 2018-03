na última jornada do campeonato italiano e o treinador Maurizio Sarri apareceu na sala de imprensa algo mal humorado. São conhecidas as suas tiradas, às vezes pouco felizes, como foi o caso desta última...Uma jornalista perguntou-lhe se depois deste empate sentia que se tornava mais difícil chegar ao título ao que respondeu: "És mulher, és bonita, por isso não te mando à m..."Os outros jornalistas que estavam na sala de imprensa riram-se. E Maurizio Sarri prosseguiu, como se nada fosse: "Estou satisfeito com o rendimento da equipa, sei que demos o máximo."Esta não é a primeira vez que o treinador do Nápoles profere declarações deste tipo, há uns anos chamou "maricas" a Mancini...