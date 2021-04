Treinador do Pescara desfaleceu nos últimos minutos do jogo com o Brescia

Gianluca Grassadonia, treinador do Pescara, equipa da Serie B italiana, desfaleceu ontem em campo, nos últimos minutos do jogo da sua equipa com o Brescia.





O técnico foi conduzido ao hospital, onde foi sujeito a vários exames médicos, incluindo à covid-19, tendo testado negativo.O Pescara emitiu, entretanto, um comunicado a dar conta do estado clínico do treinador, de 48 anos."Na sequência da súbita perda de consciência nos minutos finais do jogo com o Brescia, o Pescara revela que Gianluca Grassadonia está bem boas condições de momento e que os testes à covid-19 que realizou foram negativos", pode ler-se no documento.