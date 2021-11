Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Treinador do Torino não é fã de Mourinho: Recorde algumas desavenças do português Ivan Juric, técnico de 46 anos, deixou críticas ao 'Special One' no passado. Este sábado defrontam-se





• Foto: EPA