Udinese distribui comida a idosos

A Udinese está a organizar uma campanha para entregar comida, medicamentos e outros bens essenciais aos sócios mais antigos do clube. A ideia é dar apoio também a todos os adeptos com mais de 65 anos, durante o período de quarentena em Itália.

“Neste momento sem precedentes, queremos contribuir com uma série de iniciativas para ajudar os nossos adeptos. Começámos com as crianças que fazem parte da Udinese Junior Club e agora queremos ajudar os nossos adeptos com mais de 65 anos”, revelou Franco Collavino, diretor geral do emblema italiano.

A iniciativa vai abranger as zonas da Udine, Trieste e Pordenone, com o clube a deixar o convite a todos aqueles que se queiram voluntariar para as entregas. Aos voluntários, serão oferecidos bilhetes para o primeiro jogo em casa da equipa, assim que forem retomadas as competições.