Um sinal dos tempos: Inter e Milan já são controlados a 100% por chineses

Os dois grandes clubes de Milão, o AC Milan e o Inter Milão, já são totalmente controlados por chineses, depois de o fundo chinês de private-equity LionRock Capital ter comprado uma participação de 31,05% no Inter. O anúncio foi feito esta sexta-feira, num comunicado publicado no site do clube, que já era controlado pela retalhista chinesa Suning Commerce Group.O fundo de investimento comprou esta posição à International Sports Capital, controlada pelo empresário indonésio e antigo dono do clube Erick Thohir que, em 2016, já havia vendido uma participação maioritária de 68,55% aos chineses da Suning Commerce por 270 milhões de euros. O valor da operação anunciada esta sexta-feira não foi divulgado."O FC Internazionale Milano S.p.A anuncia que a LionRock Capital chegou a um acordo com a International Sports Capital HK Limited para adquirir a sua posição de 31,05% no clube. Assim, a LionRock Capital torna-se o novo acionista minoritário do Inter", refere o comunicado."O clube dá as boas-vindas à LionRock Capital na família Inter e espera que eles ajudem e apoiem a Suning na tarefa de trazer mais sucesso ao Inter tanto dentro como fora do campo. O clube estende o seu apreço a Erick Thohir pelos seus contributos passados e deseja-lhe todo o sucesso no futuro", acrescenta a nota.O Inter Milão junta-se assim ao AC Milan que, em abril de 2017, foi vendido pela Fininvest, holding da família Berlusconi, ao consórcio de investidores chineses Rossoneri Sport Investment Lux por 740 milhões de euros, uma quantia que tornou este negócio no maior investimento de sempre do extremo oriente num clube europeu.