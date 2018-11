Valentino Rossi: «Ida de Ronaldo para a Juventus não foi boa para um adepto do Inter como eu»

O piloto italiano Valentino Rossi considerou esta sexta-feira que a ida de Cristiano Ronaldo para a Juventus, no início da época, "foi uma má notícia" para os adeptos rivais, como ele próprio, pois trata-se "do melhor jogador do mundo".Em declarações à agência Lusa à margem do Grande Prémio da Comunidade Valenciana de MotoGP, o corredor da Yamaha lamentou que o futebolista português não tivesse ido para o seu clube do coração, o Inter de Milão."[A ida de Ronaldo para a Juventus] não foi uma grande notícia para um adepto do Inter como eu", disse Rossi. "É a equipa adversária e Ronaldo é o jogador mais forte do mundo", sublinhou o piloto natural de Urbino, em Itália.Por outro lado, o corredor que já foi sete vezes campeão mundial de MotoGP, acredita que "a entrada dele no campeonato italiano é boa, porque aumenta o nível da competição e das outras equipas".Apesar de ser piloto de motociclismo desde tenra idade, Valentino Rossi é um apaixonado por futebol, sendo espetador assíduo dos jogos do Inter de Milão.Há pouco mais de um mês, no GP da Tailândia de MotoGP, comparou a sua mota ao clube do coração. "A Yamaha é como o Inter, nunca se sabe o que esperar", disse, numa altura em que sentia dificuldades para encontrar a melhor afinação da sua M1.Aos 39 anos, Valentino Rossi soma nove títulos mundiais, um na classe de 125cc (1997), outro na de 250cc (1999) e sete na classe rainha, de 500cc/MotoGP (2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2008 e 2009).Este fim de semana, procura assegurar o terceiro lugar de um campeonato já ganho pelo espanhol Marc Márquez, da Honda.