Vecchia signora prepara nova 'fórmula Pogba'

A Juventus prepara-se para repetir a 'fórmula Pogba' este verão. De acordo com o tabloide britânico 'Daily Mail', os italianos estão muito atentos ao holandês Tahith Chong, médio de somente 19 anos, que termina contrato com o Manchester United no próximo dia 30 de junho, e podem repetir o sucedido com Paul Pogba, resgatado dos escalões de formação dos red devils em 2012 para a formação de Turim, com o sucesso que se conheceu.





É intenção dos responsáveis bianconeri convencer o quanto antes o avançado, nascido nas Antilhas Holandesas (Curaçao), a assinar a custo zero e o assédio tem sido forte. De acordo com a publicação inglesa, o jovem foi observado na partida entre os red devils e o Stoke City, a contar para os sub-23 por emissários da vecchia signora.