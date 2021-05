Veneza regressa à Serie A 19 anos depois

O Veneza empatou esta quinta-feira a uma bola na segunda mão do playoff com o Cittadella, pela subida à Serie A, e aproveitou a vitória por 1-0 no primeiro jogo para regressar ao topo do futebol no país.

O Veneza junta-se ao Empoli e à Salernitana no acesso à Serie A, subindo 19 anos depois da última temporada entre a elite, em 2001/02.

O Cittadella procurava uma inédita promoção e até começou a vencer a segunda mão, com golo de Federico Proia, mas este foi anulado pelos venezianos, a jogar com 10 desde o primeiro tempo, aos 90+3 minutos, por Riccardo Bocalon, nativo da cidade.