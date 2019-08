Verona de Miguel Veloso afastado da Taça de Itália pela Cremonese

O Verona foi este domingo surpreendido em casa na terceira eliminatória da Taça de Itália, sendo afastado pela secundária Cremonese por 2-1, após prolongamento.Com o médio português Miguel Veloso a titular, o Verona cedo chegou à vantagem, pelo brasileiro Alan Empereur, aos sete minutos, contudo a Cremonese empatou já nos descontos, por Castagnetti, aos 90+3, consumando avitória aos 102, com tento de Deli.O Perugia, da Serie B, também afastou o Brescia, do primeiro escalão, pelo mesmo resultado, igualmente após prolongamento e também depois de ter conseguido o empate aos 90+3, resolvendo o encontro a seu favor aos 98, por intermédio de Buonaiuto.De resto, triunfos das equipas da primeira divisão frente a adversários de escalões secundários, nomadamente o Cagliari sobre o Chievo (2-1), o Lecce ante o Salernitana (4-0), o Sassuolo com o Spezia (1-0) e fora o Bolonha em casa do Pisa (0-3) e a Sampdoria no recinto do Crotone (1-3).Com rivais da série C, a Fiorentina afastou o Monza por 3-1, o mesmo resultado com que a Udinese bateu o Sudtirol e a SPAL o Feralpisaló.O Parma, de Bruno Alves, tinha derrtoado o Veneza, por 3-1, no sábado.A Juventus, de Cristiano Ronaldo, a Roma, treinada por Paulo Fonseca, o Nápoles, de Mário Rui, o Inter, de João Mário, o AC Milan, de Rafael Leão e André Silva, só entram nos oitavos de final, face à classificação obtida no último campeonato.