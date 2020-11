Verona derrota Benevento no fecho da jornada em Itália

O Verona derrotou esta segunda-feir o Benevento, por 3-1, no fecho da sexta jornada da Serie A, o campeonato italiano de futebol.





No estádio Marc'Antonio Bentegodi, foi o checo Barák que marcou o primeiro golo, aos 17 minutos, atingindo-se o intervalo com 1-0 no marcador. Na segunda parte, o peruano Lapadula empatou, aos 56, após o que o Verona respondeu, com mais dois golos - de novo Barák, aos 63, e o sérvio Lazovic, aos 77.

O Verona, que voltou a não contar com o português Miguel Veloso, lesionado, sobe a sétimo da tabela, com 11 pontos, o Benevento continua em 14.º, com seis.