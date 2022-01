Verona ganha ao Bolonha no arranque da 23.ª jornada da Serie A

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Verona bateu esta sexta-feira em casa o Bolonha (2-1), com a formação capitaneada pelo português Miguel Veloso a dar a volta ao marcador e a garantir a vitória perto do final deste desafio da Liga italiana.

Na abertura da ronda 23, Ricardo Orsolini adiantou os visitantes, aos 14', mas Gianluca Caprari restabeleceu a igualdade, aos 38', e o croata Nikola Kalinic, entrado aos 74', deu os três pontos aos anfitriões, com um golo aos 85'.

O capitão Miguel Veloso foi titular, tendo sido substituído aos 63 minutos, pelo francês Adrien Tameze.

O Verona subiu, provisoriamente, ao nono lugar, com 33 pontos, enquanto o Bolonha é 13.º, com 27.

A Serie A é liderada pelo campeão Inter Milão, com 50 pontos (21 jogos), seguido pelo AC Milan, de Rafael Leão, com 48 (22), e pelo Nápoles, de Mário Rui, com 46 (22).