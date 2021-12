Vialli explica luta contra cancro: «O convidado indesejado continua comigo»

Gianluca Vialli luta desde 2017 contra um cancro no pâncreas e mantém espírito positivo apesar da doença não dar tréguas. "Sinto-me bem apesar da minha aventura não estar acabada ainda", reiterou o antigo avançado italiano, no lançamento de um livro onde marcou presença.O ex-futebolista, de 57, que envergou as camisolas de Juventus, Chelsea ou Sampdoria, assumiu estar "em modo de manutenção". "O convidado indesejado, como eu o chamado, continua aqui comigo. O tumor continua aqui. Por vezes é mais percetível, noutras não tanto. Vou continuar a lutar porque quero estar aqui por muitos mais anos. Quero que vocês me aturem por muito tempo", vincou Vialli, com boa disposição apesar da doença.