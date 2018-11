Vieri: «Agora só precisas de ter um bom Instagram para seres avançado»

Christian Vieri deixou esta quinta-feira críticas à 'geração Instagram', considerando que a forma como os jogadores vivem o futebol é totalmente oposta àquela que se sentia no seu tempo de futebolista. Agora com 45 anos, Vieri lembra que no seu tempo um jogo sem marcar era visto quase como uma tragédia."Agora só precisas de ter um bom Instagram para seres avançado. Já não precisas de marcar 30 golos, já não precisas de marcar todos os domingos... Antes quando não marcavas ficavas em casa fechado e no dia seguinte voltavas para ver os erros e tentar corrigi-los. Isso já não acontece agora. Éramos doentes, toda a nossa geração, especialmente os avançados. Éramos doentes por golos", disse o antigo jogador, que se notabilizou no Inter Milão.E por falar em Inter, Vieri foi questionado sobre eventuais parecenças com Mauro Icardi e... recusou tal ideia. "Somos muito diferentes. Eu queria arranjar confusão com todos. Marquei uns 140 golos na Serie A e lembro-me de praticamente todos. Até me lembro dos lances que falhei!"