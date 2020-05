Vieri: «Atribuíram-me muitos casos com mulheres. São quase todos verdade»

Christian Vieri foi um dos melhores avançados da sua geração. Com passagens por Juventus, Lazio, Inter, Milan ou até mesmo o Atlético Madrid, o ex-internacional italiano contou com muitas conquistas... que se prolongaram principalmente até à sua vida amorosa.





"Atribuíram-me muitos casos com mulheres durante todos estes anos. Tenho de ser sincero: as inventadas são poucas, quase todas as que leram na imprensa cor-de-rosa são verdade. Muitas das mulheres que veem no cinema ou na televisão já tiveram algo com o 'Bomber'. Convencia sistematicamente uma, duas ou três durante a mesma noite só para passarem a noite comigo", confessou.A saída da Juventus para o Atlético Madrid ficou marcada por uma reunião com Luciano Moggi, antigo dirigente da 'Vecchia Signora', que apresentou uma proposta 'curta' ao antigo avançado."Um dia, Moggi chamou-me com aquela sua forma tranquila de falar e com os olhos quase fechados. Disse-me que estava preparado para prolongar o meu contrato, mas não podia ir mais além do que 2 milhões de liras por temporada (cerca de 269 mil euros). O Atlético oferecia-me 3.5M. E a reunião terminou ali. Admito, decidi a pensar somente na carteira", revelou.Já no Inter, Christian Vieri relembrou o momento em que convenceu Ronaldo Nazário e Álvaro Recoba a baixar o salário para a direção poder contratar Alessandro Nesta para a equipa, situação que não correu como esperava."Convenci o Ronaldo e Recoba a baixar o salário para que o Nesta chegasse, que estava convencido. Moratti [antigo presidente dos nerazzurri] liga-me e diz que o Nesta é caro, que tínhamos contratado outro jogador. 'Quem?', perguntei. [Carlos] 'Gamarra', disse-me ele. Desliguei o telemóvel e atirei-o com todas as minhas forças."