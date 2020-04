Vieri: «Na Juventus era profissional, em Madrid saía todas as noites e fui o melhor marcador»

Christian Vieri recordou numa conversa no Instagram, com o antigo avançado italiano Nicola Ventola, a sua passagem pelo Atlético Madrid e fez revelações curiosas.





"Na Juventus era um grande profissional, em Madrid saíamos todas as noites. Todos saíam, não podia ficar sozinho em casa. Mas sempre fui profissional, a diferença é que saía um bocadinho mais... Seja como for, fui o melhor marcador. Talvez porque à noite saíamos para jantar um pouco tarde, tomar um copo e dar um passeio...", referiu o antigo avançado italiano, agora com 46 anos.Vieiri vestiu a camisola dos colchoneros em 1997/98, época em que marcou 24 golos em 24 jogos, ganhando o troféu pichichi. No total disputou 31 jogos, marcou 29 golos e fez uma assistência.