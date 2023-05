Vieri: «Se houvesse redes sociais quando jogava ganharia mais do que Messi e Ronaldo»

Christian Vieri foi um dos oradores no terceiro e último dia da Milan Football Week, evento de futebol organizado pelo jornal italiano 'Gazzetta dello Sport'. Na sua intervenção, o antigo goleador de clubes como Inter, Atlético Madrid e Juventus afirmou que estaria, nos dias de hoje, entre Ronaldo e Messi… no que toca a ganhar dinheiro."Sou simpático, até um dos jogadores mais simpáticos da Europa, se não mesmo o mais simpático. Se houvesse redes sociais quando jogava, ganharia mais do que Messi e Ronaldo. Faria 300 ou 400 milhões por ano", disse o italiano que pendurou as botas em 2009.Vieri comentou ainda a possibilidade de um italiano vencer a Liga dos Campeões: "Podem vencer qualquer equipa", considerando mesmo o seu antigo emblema Inter como "o clube em melhor forma da Europa".Inter-Milan defrontam-se esta terça-feira na segunda mão na meias-finais da Champions às 20 horas (na 1.ª mão o Inter venceu por 2-0).