Zambrotta rendido a Dalot: «É um talento!»

Diogo Dalot continua a gerar entusiasmo em Itália depois de chegar ao Milan. Emprestado pelo Manchester United, o jovem lateral de 21 anos recebeu o aval nada mais, nada menos do que de Gianluca Zambrotta, histórica figura do futebol transalpino. O antigo internacional, que se destacou a jogar na ala esquerda da defesa, acredita que os rossoneri acertaram na contratação do internacional sub-21.





"Dalot é um talento! Muito técnico, salta para o um para um e está sempre à procura da baliza. A sua chegada segue a filosofia do clube: desenvolver jovens promissores e valorizá-los. Dalot na direita e Theo Hernández na esquerda é um belo projeto!", referiu, já a apontar o português à titularidade, em declarações à 'Gazzetta dello Sport'.