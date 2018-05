Javier Zanetti, antigo lateral direito do Inter de Milão e atual dirigente do conjunto intaliano, deixou elogios a Rafinha e João Cancelo, reforços da equipa na temporada que agora chegou ao fim."Recordas-te do que se passou com o Sassuolo? [Rafinha começou a chorar no final do jogo]. Chegou há pouco e demonstrou já sentir o clube", começou por perguntar o argentino, saltando depois para o lateral internacional português."O Cencelo demonstrou toda a sua qualidade. São negociações complicadas que estão sobre a competência de Ausilio [diretor deportivo do Inter]".