Zlatan pode ser... Italihovic

Zlatan pode regressar em janeiro a Itália, mais concretamente ao Milan, emblema que representou entre 2010 e 2012 e onde conquistou uma Serie A (2010/11). O clube presidido por Paolo Scaroni está apostado em terminar o campeonato no top 4 para aceder à próxima edição da Champions, acreditando que Ibrahimovic pode ser o elemento-chave para atingir tal objetivo. Daí o elenco diretivo se ter reunido durante quatro horas com Mino Raiola, o controverso empresário de Zlatan, que aproveitou para debater a delicada situação de Bonaventura, que vai ser operado a um dos joelhos nos Estados Unidos e não joga mais esta época.

O processo negocial encontra-se numa fase embrionária, não tendo sido ainda debatidas as questões salarial e de duração do contrato. Fonte próxima do dossiê refere, no entanto, que Ibra só equacionará a hipótese de voltar a atuar no Milan se lhe for garantida... a titularidade.

Quem não está interessado em deixar fugir Zlatan é o LA Galaxy. O ponta-de-lança escandinavo de 37 anos tem mais um ano de contrato com a equipa norte-americana, embora nesse mesmo vínculo exista uma cláusula que lhe permite sair para a Europa. O diretor técnico do emblema de Los Angeles promete que irá tentar agarrar o craque com unhas e dentes. "Ele é um jogador fantástico para nós e até para a própria MLS. Estamos a trabalhar no sentido de o convencer a cumprir o contrato na íntegra", sublinha Jovan Kirovski, enquanto Zlatan comenta o assunto de forma diplomática: "Há clubes europeus interessados em mim, mas eu e a minha família adoramos a vida que temos aqui!"

Leandro Paredes na mira

O Milan está também interessado em Leandro Paredes, médio argentino do Zenit. A cobiça esbarra, todavia, na quantia que o clube de São Petersburgo exige para o libertar: entre 25 e 30 milhões.