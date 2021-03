Cesare Prandelli demite-se da Fiorentina e deixa carta aos adeptos: «Chegou a hora de parar»

A Fiorentina comunicou esta terça-feira que Cesare Prandelli apresentou a demissão do comando técnico da equipa. Em comunicado, o clube de Florença justificou a saída por "motivos que vão além do futebol" mas pouco depois publicou no site e nas redes sociais uma carta do treinador dirigida aos adeptos na qual explica a sua decisão.





"Na vida de todos, além das coisas belas, acumulam-se resíduos e venenos que por vezes se manifestam todos de uma só vez. (...) Nos últimos meses, uma sombra cresceu dentro de mim que também mudou a minha maneira de ver as coisas. Vim para dar 100%, mas assim que tive a sensação de que isso já não era possível, resolvi recuar para o bem de todos. (...) Sei que a minha carreira de treinador pode acabar aqui, mas não me arrependo. Provavelmente este mundo de que sempre fiz parte já não é para mim e não me reconheço nele. Devo ter mudado e o mundo está a ir mais rápido do que eu pensava. Por isso, acredito que chegou a hora de parar, de deixar de me levar por essa velocidade e descobrir quem realmente sou", escreveu.Recorde-se que Prandelli assumiu o comando da Fiorentina em novembro do ano passado, iniciando a sua segunda passagem pelo clube. O técnico de 63 anos sai após a derrota caseira com o Milan e deixa a equipa no 14º lugar da liga italiana, com 29 pontos, mais 7 relativamente à zona de despromoção.