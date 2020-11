Cesare Prandelli volta a treinar a Fiorentina

A Fiorentina anunciou esta segunda-feira a contratação de Cesare Prandelli, técnico de 63 anos que regressa ao emblema viola depois de uma primeira passagem entre 2005 e 2010.





Prandelli, antigo selecionador italiano, volta ao ativo depois de na época 2018/19 ter orientado o Génova e sucede no cargo a Beppe Iachini. A Fiorentina está no 12.º lugar da liga italiana, com 8 pontos após 7 jornadas.