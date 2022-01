«Corcunda de merda»: adeptos da Fiorentina ameaçam Vlahovic e polícia já vigia casa do sérvio

Os adeptos da Fiorentina não perdoam Dusan Vlahovic e deixaram uma série de tarjas com insultos e ameaças junto ao Estádio Artemio Franchi durante a noite, visando o jogador. O avançado sérvio, de 21 anos, está prestes a transferir-ser para a Juventus - um negócio que segundo a imprensa italiana pode chegar aos 70 milhões de euros - e a polícia está atenta."Os teus guarda-costas não vão conseguir salvar a tua vida", "cigano, acabou para ti" ou "o respeito não se conquista com golos, Vlahovic corcunda de merda" são algumas das frases que se podiam ler esta manhã nas imediações do estádio.O jornal 'La Republica' avança que a polícia está a fazer uma "vigilância dinâmica" junto à residência do jogador, com carros-patrulha a circularem frequentemente nas imediações da habitação. Não está, todavia, montada uma segurança permanente, pelo menos para já.







Arsenal transfer target Dusan Vlahovic receives death threats from Fiorentina fans outside stadiumhttps://t.co/dEyCzszscL pic.twitter.com/19NFjZrCRQ — Mirror Football (@MirrorFootball) January 25, 2022