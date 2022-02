Fiorentina recorda o dia em que Rui Costa ajudou a equipa a eliminar o Milan na Taça

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

#AccaddeOggi nel 2001

A Fiorentina recordou esta segunda-feira o triunfo (2-0) diante do Milan, em 2001, na segunda mão dos quartos de final da Taça de Itála, num encontro que contou com uma exibição de luxo de Rui Costa.O ex-internacional português, que atualmente ocupa o lugar de presidente do Benfica, marcou um golo e fez uma assistência nesse encontro, marcando presença nos dois golos apontados pela turma de Florença nesse duelo.Nesse mesmo ano, Rui Costa viria a transferir-se para o Milan, a troco de cerca de 42 milhões de euros.