Giuseppe Iachini volta ao comando técnico da Fiorentina

O treinador Giuseppe Iachini vai voltar ao comando técnico da Fiorentina, depois de ter sido dispensado em novembro, para substituir Cesare Prandelli, que se demitiu na terça-feira, anunciou esta quarta-feira o clube, 14.º classificado na liga italiana.

Em comunicado, o clube de Turim, refere que Iachini, que em novembro passado foi substituído por Prandelli na formação de Florença, "vai voltar a ter contacto com a equipa no treino de hoje".

Giuseppe Iachini, de 56 anos, esteve na Fiorentina entre dezembro de 2019 e novembro de 2020, tendo sido dispensado devido aos maus resultados.

Na terça-feira, o clube anunciou a renúncia de Cesare Prandelli ao cargo de treinador, dois dias após a derrota em casa, frente ao AC Milan, por 3-2.

De acordo com informações divulgadas após a demissão, Prandelli, que orientou a seleção italiana entre 2010 e 2014, explicou numa carta que não se sente com capacidade para acompanhar o ritmo e a velocidade do futebol atual.

"Nos últimos meses, uma espécie de sombra cresceu dentro de mim e tem-me levado a mudar a minha forma de ver as coisas (...). Talvez este mundo do qual fiz parte toda a minha vida não seja mais para mim, já não me reconheço lá", escreveu Prandelloi.

O técnico já tinha orientado antes a Fiorentina, entre 2005 e 2010, tendo qualificado por duas vezes a equipa para a Liga dos Campeões e marcado presença nas meias-finais da Liga Europa.

