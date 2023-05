Jovic desculpa-se após partilhar publicação que criticava o treinador: «Não foi a minha intenção...»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Luka Jovic, avançado sérvio da Fiorentina que passou pelo Benfica, pediu esta sexta-feira desculpas ao treinador Vincenzo Italiano após ter partilhado nas redes sociais, alegadamente sem saber o seu conteúdo, uma publicação que questionava as opções do técnico no jogo contra o Basileia (1-2) nas meias-finais da Liga Conferência.

"Desastre táctico Italiano. Tinha que voltar a usar o mesmo onze que lançou em Nápoles, onde fizeram uma boa exibição. Sobretudo Luka [Jovic] e Terzic, que apareceram em grande forma. Foi um erro deixá-los no banco. Continuas a fazer rotação e a perder... Era um jogo tão importante. Italiano continua sem ver as coisas como deveria", dizia a publicação de uma página de adeptos da Fiorentina, que foi partilhada pelo internacional sérvio.

Mais tarde, foi momento de Luka Jovic pedir desculpa. "Gostaria de expressar o meu pedido de desculpas ao treinador, aos meus companheiros de equipa e ao clube. Só tinha visto a foto, foi um erro meu e não foi minha intenção menosprezar o trabalho que temos vindo a fazer com o treinador", escreveu Jovic, através das 'stories' do Instagram.