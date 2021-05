Médico italiano condenado a um ano de prisão pela morte de Davide Astori

A justiça italiana sentenciou esta manhã Giorgio Galanti, médico e antigo consultor desportivo da Fiorentina, a um ano de prisão pela morte de Davide Astori.





O capitão da Fiorentina morreu a 4 de março de 2018, na véspera do jogo com a Udinese, durante o sono, num hotel em Udine.Giorgio Galanti era diretor do centro de medicina desportiva do hospital de Careggi, em Florença, e foi o médico que assinou o certificado, a 10 de julho de 2017, que declarava que o antigo capitão dos 'viola' estava apto para praticar desporto profissional.A 'Gazzetta dello Sport' revela que a mulher de Astori, Francesca Fioretti, estava presente na leitura da sentença, ao contrário do réu.A defesa garante que vai recorrer. "Vamos analisar esta sentença e perceber os motivos que levaram o juiz a passar por cima das conclusões dos peritos. Vamos recorrer da decisão. Disse ao meu cliente pelo telefone o que se passou e ele ficou muito surpreendido", explicou o advogado do médico, Siegfried Fenyes, citado pelo jornal.