«Problemas começaram quando contrataram Ronaldo»: presidente da Fiorentina não quer "acabar como a Juventus"

Rocco Commisso não cabia em si de contente depois do apuramento da Fiorentina para a final da Taça de Itália e, no final do segundo jogo com a Cremonese (0-0, 2-0 na primeira mão), o presidente dos viola analisou a situação do clube. O bilionário norte-americano, nascido em Itália, avisou que não pretende cometer os erros de outros e neste particular deu o exemplo da Juventus."As receitas são um problema para nós, não queremos acabar como a Juventus. Os problemas deles começaram quando contrataram o Cristiano Ronaldo e isso não vai acontecer com a Fiorentina. Não sei onde chegaremos, mas certamente não vamos acabar na bancarrota", atirou Rocco Commisso, numa entrevista à 'Mediaset'.A Fiorentina vai disputar a final da Taça de Itália com o Inter, dia 24 de maio, no Olímpico de Roma, a primeira na sua presidência. "Temos de nos concentrar num jogo de cada vez. Eu aqui não faço nada, apenas trago dinheiro da América. Deus vai ajudar-nos, vou estar nas meias-finais da Liga Conferência e depois vamos para Roma."O presidente elogiou também o trabalho do treinador, Vincenzo Italiano. "Tem sido fantástico, tem feito um trabalho extraordinário e tenho de lhe dar os parabéns. Sempre o apoiei, mesmo quando era criticado."A Fiorentina ganhou a Taça de Itália em seis ocasiões, tendo estado em 10 finais ao longo da sua história.